Market Çalışanı Aydın Karay, Müşteri Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Market Çalışanı Aydın Karay, Müşteri Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü
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Beylikdüzü'nde bir markette meydana gelen olayda, müşteri tarafından bıçaklanan market çalışanı Aydın Karay, hayatını kaybetti. Sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Beylikdüzü'nde market çalışanı Aydın Karay'ın müşteri tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, sanık 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Beylikdüzü'nde 2023 yılında meydana gelen olayda alkollü olarak bir markete giren müşteri Yusuf Ceyhun Türkgenç (47) markette çalışan Aydın Karay'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile müştekiler de katıldı. Duruşmada beyanda bulunan Aydın Karay'ın kardeşi müşteki Vedat Karay, "İndirim uygulanmadan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyorum. Kendisi doğruyu söylemiyor. Biz Hakkari'den buraya duruşma için geldik. Gencecik bir insanı hayattan koparmış ve kendini dokunulmaz sanıyor" dedi.

Müşteki anne Fatma Karay ise, "Şikayetimiz devam ediyor. Hem canımızı aldılar hem mağdur ediyorlar bizi. Takipçisi olacağız davanın" şeklinde konuştu.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları ise sanığın indirim uygulanmadan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Türkgenç ise savunmasında, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Karşı taraf şantaj ve tehditle mahkemeyi manipüle ediyor. Kasiyere işini doğru yap dediğim için küfür edilip hakaret edilen, kafa atılan dayak yiyen benim. Aldığım darbe ve şok ile ürünleri almak için girdiğim markette korkuya kapıldığım için yanımda bulunan bıçağı aldım. Markete girdiğimde aynı kıyafet aynı saç aynı benzerlik nedeniyle Aydın Karay'ı bana hakaret eden A.B. sandım. Fiziki benzerlik nedeniyle böyle sandım. Karay beni gördüğünde tepki vermese yanından geçip gitse görmez yanından giderdim ama kaçmaya çalışınca ben de korktuğum için yaptım. Amacım öldürmek değil. Alkollü olduğum için böyle bir olay yaşandı. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım" dedi.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme Yusuf Ceyhun Türkgenç'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Aydın Karay'ın annesi Fatma Karay, "İçimiz rahat değil. Çünkü 2 senedir oyunlarla biz buraya geliyoruz. Bunu üst mahkemede de yapacaklar ama biz takipçisi olacağız. Davamızı bırakmayacağız. Başka aileler bu acıyı çekmesin" şeklinde konuştu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1 Eylül 2023 tarihinde Beylikdüzü'nde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Yusuf Ceyhun Türkgenç'in alkollü bir şekilde bir markete girdiği ve market çalışanları ile kasa düzeni, ambalaj konusunda tartıştığı belirtildi. Market çalışanlarından A.B.'nin sanık Türkgenç'e kafa attığı da iddianamede ifade edildi. Sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç'in sinirlenerek aracına gittiği, bıçak aldığı, markete yeniden girdiği ve Aydın Karay'ın kaçmasına rağmen başarılı olamayıp yere düştüğü iddianamede ifade edildi. Karay'ın ayağa kalktığı sırada Türkgenç'in öldürme kastıyla bıçak sapladığı da iddianamede aktarıldı. Türkgenç'in olay yerinden aracı ile kaçtığı Aydın Karay'ın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddianamede ifade edildi. Yusuf Ceyhun Türkgenç'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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