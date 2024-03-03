Mardin Savur'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'in Savur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Savur ilçesinde 01 UU 920 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar İ.D. ve H.D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN