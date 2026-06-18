Mardin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesi Dicle Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının büyümesini önleyen ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı