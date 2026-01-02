Mazıdağı'nda aralık ayı asayiş raporu açıklandı: 172 şahıs yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, aralık ayı boyunca gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş operasyonlarının bilançosu kamuoyuyla paylaşıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda çok sayıda şahıs yakalanırken, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Mazıdağı Kaymakamlığı, 1 Aralık - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ilçe genelinde icra edilen kolluk faaliyetlerine ilişkin "Aylık Bilgilendirme" raporunu yayımladı. Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı imzasıyla paylaşılan veriler, ilçedeki asayiş, trafik ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kapsamını ortaya koydu. Aralık ayı içerisinde meydana gelen 50 farklı asayiş olayında 52 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Geniş çaplı yürütülen asayiş uygulamalarında ise 22 bin 463 şahsın GBT sorgusu yapıldı ve 11 bin 103 araç kontrol edildi. Denetimlerde 18'i UYAP, 102'si yoklama kaçağı (ASAL) olmak üzere toplam 120 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11'i taahhüt belgesi tanzim edilerek, 5'i ifadesinin ardından, 2'si ise adli para cezasını ödemelerine müteakip serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ve suç aletleri ele geçirildi

Narkotik ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde, 2.52 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörün yanı sıra el dedektörü, hilti, kazma, kürek ve balyoz gibi kaçak kazı veya hırsızlık olaylarında kullanılabileceği değerlendirilen çok sayıda teknik ekipmana el konuldu.

İlçenin trafik güvenliğine yönelik verilerin de yer aldığı raporda, bir aylık süreçte 8 trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 6 kişinin yaralandığı ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi. Trafik denetimlerinde ise kontrol edilen 5.241 araçtan 167'sine ve 24 yayaya cezai işlem uygulandı. Toplamda 606 bin 378 TL para cezası kesilirken, 23 araç trafikten men edildi. - MARDİN