Mardin Kızıltepe'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin Kızıltepe ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken bir çocuk da yaralandı. Olay gece saat 23.30 civarında meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin Kızıltepe ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir çocuk da seken kurşunlardan yaralandı.

Olay gece saat 23.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı'nda henüz nedeni belirlenemeyen olayda 31 yaşındaki Necmettin Atız bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre 10 mermi sıkan zanlı olayın ardından ara sokaktan kaçıp kayıplara karıştı. Olay esnasında 4 yaşındaki bir çocuğun da ayağına isabet eden kurşun ile yaralandığı belirtildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Necmettin Atız hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olaya ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN