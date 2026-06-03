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Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde TOKİ Parkı'nda silahlı saldırıya uğrayan D.K. ağır yaralandı. Saldırganlar kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenikent Mahallesi'nde bulunan TOKİ Parkı'nda D.K. (48), henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Ağır yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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