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Mardin Kızıltepe'de park halindeki otomobilde büyük hasara yol açan yangın söndürüldü

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Mardin Kızıltepe'de park halindeki otomobilde büyük hasara yol açan yangın söndürüldü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde cadde üzerinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde cadde üzerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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