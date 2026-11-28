Mardin Kızıltepe'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolu Sürekli mevkiinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe-Viranşehir kara yolu Sürekli mevkiinde, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı