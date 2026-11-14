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Mardin Kızıltepe'de 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Mardin Kızıltepe'de 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şahkulubey Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şahkulubey Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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