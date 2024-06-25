Mardin'in Yeşilli ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bülbül Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN