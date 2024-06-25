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Mardin'in Yeşilli ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mardin'in Yeşilli ilçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise incelenmek üzere başlatılan bir inceleme ile belirlenecek.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bülbül Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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