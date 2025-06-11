Mardin'in Nusaybin ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Nusaybin'de 8 Mart Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, 8 Mart Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa