Mardin'in Nusaybin ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Nusaybin'de 8 Mart Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, 8 Mart Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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