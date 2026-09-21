Mardin Derik'te tarlada ölü bulunan 13 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Mardin'in Derik ilçesinde tarlada cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'in cenazesi defnedildi.

Derik ilçesi Konuk Mahallesi'nde tarlada ölü bulunan çocuğun cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuğun cenazesi, Konuk Mahallesi'nde aile mezarlığında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konuk Mahallesi'nde Selahattin Karayel (13), 19 Eylül günü evinden ayrıldı. Karayel'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu Karayel, bir mısır tarlasında ölü olarak bulundu. Selahattin Karayel'in ölü bulunmasıyla ilgili jandarma tarafından kurulan özel ekibin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karayel'in kuzeni D.K. (15) gözaltına alındı. D.K.'nın ilk ifadesinde, "Selahattin Karayel ile birlikte av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını ve Selahattin Karayel'in öldüğünü" söylediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı