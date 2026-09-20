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Mardin Derik'te tarlada ölü bulunan 13 yaşındaki çocuğun kuzeni gözaltına alındı

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Mardin Derik'te mısır tarlasında ölü bulunan 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili kuzeni gözaltına alındı. Kuzenin ilk ifadesinde, av tüfeğiyle oynarken kazara ateş aldığını ve çocuğun öldüğünü söylediği öğrenildi, soruşturma sürüyor.

Mardin'in Derik ilçesinde tarlada cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili kuzeni gözaltına alındı.

Konuk Mahallesi'nde mısır tarlasında Selahattin Karayel'in ölü bulunmasıyla ilgili jandarma tarafından kurulan özel ekibin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karayel'in kuzeni D.K. (15) gözaltına alındı. D.K'nin ilk ifadesinde, "Selahattin Karayel ile birlikte av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını ve Selahattin Karayel'in öldüğünü" söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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