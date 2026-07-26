Mardin’deki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yenituran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı