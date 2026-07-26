Mardin’deki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yenituran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı