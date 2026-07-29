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Mardin’deki kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Mardin’deki kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
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Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verilirken, 1 kişinin cenazesi ise memleketi Çorum’a gönderildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verilirken, 1 kişinin cenazesi ise memleketi Çorum'a gönderildi.

Kaza, dün gece Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile kamyonet çarpışmış, kazada Leyla Güneş, Rona Şevin Akgül ve Yusuf Eymen Bıyık hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan 5 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Leyla Güneş ve Rona Şevin Akgül'ün cenazesi, Münir Müzeyyen Dede Camii bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Kamor Halk Mezarlığında defnedildi. Yusuf Eymen Bıyık'ın naaşı ise memleketi Çorum'a gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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