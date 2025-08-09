Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Meydana Geldi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmamasına karşın araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yenimahalle Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 47 T 2046, 34 KYK 763 plakalı otomobiller ile plakası belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa