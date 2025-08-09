Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Meydana Geldi

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmamasına karşın araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Yenimahalle Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 47 T 2046, 34 KYK 763 plakalı otomobiller ile plakası belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı

Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.