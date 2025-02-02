Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Araç Çarpıştı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde maddi hasarlı zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen 6 otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Otomobillerde maddi hasar oluşurken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN