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Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Araç Çarpıştı

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Araç Çarpıştı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı. Şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde maddi hasarlı zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen 6 otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Otomobillerde maddi hasar oluşurken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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