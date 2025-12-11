Haberler

Mardin'deki zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Güncelleme:
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkiinde 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, kolluk kuvvetleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, Suna Fidan, Mehmet Nur Fidan, Gülbahar Fidan ve Ramazan Fidan hayatını kaybederken Semire D., Selahattin D., Ahmet F., Mehmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - MARDİN

