Mardin'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Mardin'de 2 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkiinde 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN