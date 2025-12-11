Haberler

Mardin'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de 2 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkiinde 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Bu kentte ödemeler artık Bitcoin ile yapılıyor

Nakit para tarih oldu! O kentte ödemeler artık bu yöntemle yapılıyor
Avustralya'da nefes kesen olay: Paraşütçünün yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takıldı

Havada nefes kesen dakikalar: Paraşütçünün yaşam mücadelesi kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Tüyler ürperten olay! 54 yaşındaki kadın, komşusunu öldürüp kanını içti

Tüyler ürperten olay! 54 yaşındaki kadın,komşusunu öldürüp kanını içti
title