Mardin'de Yola Tuzaklanmış EYP İmha Edildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Dargeçit ilçesi Beğendi Mahallesi yolunda arazi arama taraması gerçekleştirildi. Aramada taşlar arasına gizlenerek yola tuzaklanmış tahrip etkisini artırmak için 2 kilo piknik tüpü ve 5 kilo çivi ile güçlendirilmiş 25 kilo EYP düzeneği tespit edildi.

Düzenek, jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildi. - MARDİN