Mardin'de Yangın: Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
Artuklu ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde alevlere teslim olan tır, kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Türkmen Deresi mevkisinde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki tır, alev almaya başladı. Sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Geceyi aydınlatan alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa