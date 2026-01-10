Haberler

Mardin'de çikolata kavanozunda kokain ele geçirildi

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, içinde çikolata bulunan cam kavanozda 53.88 gram kokain ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini duyurdu.

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda içerisinde çikolata bulunan cam kavanozda 53.88 gram kokain ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucu içerisinde çikolata bulunan cam kavanozda 53.88 gram kokain ele geçirildiği, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyet tarafından yapılan paylaşımda, "Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz; durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
