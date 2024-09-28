Mardin'de Uçuruma Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Olay, Artuklu ilçesi Kasımiye Medresesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 FB 344 plakalı otomobil hareket halindeyken, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uçurumdan yuvarlanan otomobilde sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN