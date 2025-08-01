Mardin'de Traktör Devrildi: 3 Yaralı

Mardin'de Traktör Devrildi: 3 Yaralı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Mazıdağı-Derik kara yolunda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucun meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Mazıdağı- Derik kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili incele başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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