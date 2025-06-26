Mardin'de Trafoda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Mardin'de Trafoda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir trafoda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni kaçak kullanım ve aşırı yüklenme olarak belirlendi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafoda çıkan yangın ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle trafo patladı. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken, trafoda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan Dicle Elektrik, trafo yangınının kaçak kullanım ve aşırı yüklenmeden meydana geldiğine dikkat çekti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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