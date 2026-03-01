Haberler

Kaza yapan yakınlarını ziyaretten dönen çift kazada yaralandı

Kaza yapan yakınlarını ziyaretten dönen çift kazada yaralandı
Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Lokman Ö. ve eşi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Lokman Ö. eşiyle birlikte komşu köyde kaza yapan yakınlarını ziyarete gitti. Ziyaretin ardından iftar saatinden önce Bahçecik Mahallesi'ne dönen Lokman Ö.'nün kullandığı araç, köy içinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada sürücü Lokman Ö. ile araçta bulunan eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
