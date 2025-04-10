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Mardin'deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı

Mardin'deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aralarında AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış'ın da olduğu 7 kişi yaralandı.

Mardin-Midyat yolu Bağlar Mahallesi'nde Abdulmecit K. idaresindeki otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI DA YARALANDI

Kazada, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, Abdulmecit K., Tayfun Ç., Yasemin G., Burak A., Huda A. ve Selma G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkan Yarış tedbir amaçlı Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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