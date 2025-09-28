Mardin'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit-Midyat karayolunda 01 AEP 685 plakalı otomobil ile 80 AHV 399 plakalı otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada M.M.K. (2), M.B.D. (5), M.L.D. (6), E.D. (11), A.K. (24), S.K. (26) ve N.D. (32) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN