Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Işıkkaya Mahallesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 BS 100 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçta maddi hasar oluştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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