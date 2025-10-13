Haberler

Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi Akdoğan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın
Aras Bulut İynemli'den dudak uçuklatan yatırım

Ünlü oyuncunun servetini nereye harcadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.