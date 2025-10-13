Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi Akdoğan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN