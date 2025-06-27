Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kızıltepe-Mardin kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Mardin kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde otomobil ile hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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