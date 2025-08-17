Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Ali Furkan Bozkurt hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ömerli-Midyat kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 AFS 494 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.
Kazada, Ali Furkan Bozkurt (25) olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa