Mardin'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, 1 hafif ticari araç ile 6 otomobil birbirine çarptı. Yaralı kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde 1 hafif ticari araç ile 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir hafif ticari araç, 72 AK 106, 06 DH 8845, 72 AK 105, 34 FD 8497, 47 ACK 364 plakalı ve plakası belirlenemeyen başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömerli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN