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Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Mardin-Midyat kara yolunun Bağlar Mahallesi mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyhmus Bulut'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeyhmus Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerin ardından talihsiz adamın cenazesi Çavuşlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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