Mardin'de tırın çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, çevreyolunda engelli motor aracı ile seyir halinde olan Mazlum Aydemir'e 34 AGB 862 plakalı tır çarptı. Kazanı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipler, yaptıkları kontrollerde Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydemir'in cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.