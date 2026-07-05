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Mardin'de tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Mardin'de tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Otogar Kavşağı'nda bir tırın çarptığı 69 yaşındaki Sedika Bağlan ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Otogar Kavşağı'nda tırın çarptığı Sedika Bağlan (69) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bağlan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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