Mardin'de Tır ve Tanker Çarpıştı: 1 Yaralı
Nusaybin ilçesinde tır ile tanker arasında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde sürücülerinin kontrolünden çıkan tır ile tanker çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa