Mardin'de Tır ve Tanker Çarpıştı: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde sürücülerinin kontrolünden çıkan tır ile tanker çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN