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Mardin'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: Maddi Hasar Oluştu

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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edilerek inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesinde plakaları belirlenemeyen tır ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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