Mardin'de Tır Kazasında Sürücü Yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan bir tır devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, henüz plakası öğrenilemeyen tır, Kızıltepe İpekyolu Derik Kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa