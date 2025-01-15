Mardin'de Tır ile Servis Aracı Çarpıştı: 11 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde tır ve işçi servisi çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, inceleme başlatıldı.
Mardin'de tır ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde tır ile fabrika işçilerini taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde 33 DRD 66 plakalı tır, kavşakta dönüş yapan 06 JRT 45 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 11 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.