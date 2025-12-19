Mardin'de tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hevi Malgaz'a plakası belirlenemeyen tır çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, Malgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Malgaz'ın cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN