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Mardin'de Tır Bariyerlere Çarparak Kaza Yaptı

Mardin'de Tır Bariyerlere Çarparak Kaza Yaptı
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Nusaybin ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Duruca-Yolbilen Mahallesi Uluslarası İpekyolu üzerinde 33 CVY 50 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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