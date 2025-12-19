Mardin'de tarihi eser operasyonu: 45 sikke ve hayvan figürlü heykel ele geçirildi

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 45 adet sikke ile hayvan figürlü heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, farklı renk, ebat ve kabartmalara sahip 45 adet sikke ile 1 adet hayvan figürlü heykel bulundu. Ele geçirilen eserlerin tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarihi ve kültürel mirasa yönelik her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - MARDİN