Mardin'de tarihi eser operasyonu: 45 sikke ve hayvan figürlü heykel ele geçirildi

Mardin'de polis, düzenlediği operasyonda 45 sikke ve hayvan figürlü heykel ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet, tarihi mirasa yönelik kaçakçılıkla kararlılıkla mücadele edeceğini açıkladı.

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 45 adet sikke ile hayvan figürlü heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, farklı renk, ebat ve kabartmalara sahip 45 adet sikke ile 1 adet hayvan figürlü heykel bulundu. Ele geçirilen eserlerin tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarihi ve kültürel mirasa yönelik her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
