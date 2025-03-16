Mardin'de Takla Atan SUV Araçta 2 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan SUV araç takla attı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan SUV araçtaki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kırsal Büyükdere Mahallesi'nde SUV araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN