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Mardin'de Takla Atan SUV Araçta 2 Yaralı

Mardin'de Takla Atan SUV Araçta 2 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan SUV araç takla attı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan SUV araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Büyükdere Mahallesi'nde SUV araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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