Mardin'de Takla Atan Araçta 4 Kişi Yaralandı

Mardin'de Takla Atan Araçta 4 Kişi Yaralandı
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Rıdvan A. (35) idaresindeki 47 AAG 732 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Nurcan A. (34), Yusuf K. (20) ve Dilara K. (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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