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Mardin'de Sopalı Kavga: 4 Yaralı

Mardin'de Sopalı Kavga: 4 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de sokak ortasında sopalı kavga: 4 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeni Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasından kavga çıktı. Sopaların kullanıldığı kavgada Hüseyin E. (55), Abdurrahman T. Hebat T.ve Lokman T.yaralandı. İhbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KURĞA - 3.Sayfa
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