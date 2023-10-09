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Mardin'de Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Kabala Mahallesi mevkisinde bir kişi silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak müdahaleye rağmen kişi kurtarılamadı. Polis ekipleri saldırının failini yakalamak için çalışma başlattı.