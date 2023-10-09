Mardin'de Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Kabala Mahallesi mevkisinde bir kişi silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak müdahaleye rağmen kişi kurtarılamadı. Polis ekipleri saldırının failini yakalamak için çalışma başlattı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Kabala Mahallesi mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan F.D. (57) ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırının failinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa