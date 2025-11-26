Mardin'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir araca silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırıda araçta bulunan M.C. (30) ve Y.C. (32) yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN