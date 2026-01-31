Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, G.Ç (28), R.K (60), V.K (46) ve A.K (51) yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN