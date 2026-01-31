Haberler

Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri görev yaparken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, G.Ç (28), R.K (60), V.K (46) ve A.K (51) yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

