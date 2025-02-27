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Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Yaralı ve 7 Tutuklama

Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Yaralı ve 7 Tutuklama
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Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 18 kişiden 7'si tutuklandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Olay, 23 Şubat günü Artuklu ilçesi Gökçe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, titizlikle yürüttükleri çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen 18 şahsı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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